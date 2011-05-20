З вікна третього поверху випав 3-річний хлопчик

Рівне. 20 травня. УНІАН. У Рівненській області через недбалість батька трирічний хлопчик випав із третього поверху. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю УМВС України у Рівненській області.

Як повідомив виконуючий обов’язки начальника відділення кримінальної міліції у справах дітей Кузнецовського МВ Андрій Майданюк, близько опівдня дитина, залишившись в квартирі без нагляду батьків, дісталася до відкритого балкону, перехилилася і випала. Дерево, що росте біля будинку, зменшило силу удару, але від падіння на землю хлопчик отримав травми. Дитину одразу ж доставили в реанімаційне відділення міської лікарні з діагнозом «перелом кісток тазу та тупа травма живота».

Мати хлопчика на момент події перебувала на роботі, а батько, під наглядом якого залишалися дитина, втомившись від дитячого галасу, покинув квартиру і пішов до магазину. Після нещасного випадку, коли дружина повідомила про те, що сталося, чоловік з'явився додому в нетверезому стані і зміг лише відповісти: «Що зробиш, так сталося ....».

«Перевірка встановила, що малолітній хлопчик, якому на момент події виповнилось три роки і 9 місяців, випав із балкону третього поверху за місцем проживання внаслідок невиконання обов’язків по догляду за дитиною його батьком, 39-річним Ростиславом, який залишив сина без нагляду в квартирі, що й призвело до нещасного випадку», – зазначає начальник Кузнецовського МВ Михайло Пацай.

За результатами перевірки працівники відділення кримінальної міліції у справах дітей склали стосовно 39-річного Ростислава протокол про адміністративне правопорушення згідно з частиною 1 статті 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей), який скеровано на розгляд міського суду.