В Україні поновлюється робота стаціонарних постів ДПС

Київ. 7 червня. УНІАН. В Україні набув чинності наказ Міністерства внутрішніх справ про поновлення роботи стаціонарних постів дорожньо-патрульної служби (ДПС). Про це пише газета ”Коммерсант-Украина” (№90 від 7 червня).

Згідно з наказом, до 10 червня 34 пункти ДПС у 17 областях України і Києві мають бути оснащені необхідним устаткуванням і приступити до роботи.

За словами співробітника Департаменту ДАІ МВС Галини Наумчук, всі пости відремонтовані й готові до роботи. ”Зараз на них підключають необхідну техніку”, - сказала вона.

Зокрема, кожен пост повинен мати в своєму розпорядженні патрульний автомобіль, стаціонарну радіостанцію з гучномовцем, телефон, факс, комп`ютер з доступом до Інтернет і встановленими автоматичними інформаційно-пошуковими базами ДАІ, мобільний апаратно-програмний комплекс автоматичного контролю за транспортними засобами. Крім цього, пости мають бути оснащені засобами надання першої медичної допомоги і примусової зупинки транспорту.

Видання нагадує, що стаціонарні пости ДПС вперше були ліквідовані в 2005 році за розпорядженням Президента Віктора Ющенка. Тоді глава МВС Юрій Луценко пояснив, що співробітники ДАІ не допомагають водіям, беруть хабарі, і назвав пости ДПС ”пунктами машинного доїння”. У 2007 році міністр внутрішніх справ Василь Цушко поновив роботу стаціонарних постів, проте в 2008 році В.Ющенко знову їх скасував.

У ДАІ головною функцією стаціонарних постів ДПС вважають практичну допомогу учасникам дорожнього руху. ”Більшість постів розташована в зонах зі слабо розвиненою інфраструктурою. З поста ж за необхідності можна викликати лікаря, просто зателефонувати або відправити повідомлення через Інтернет, а також безпечно відпочити або переночувати в машині поряд з таким постом”, - відзначила Г.Наумчук.

Співробітники ДАІ на стаціонарних постах мають забезпечувати безпеку руху, запобігати правопорушенням, регулювати рух транспортних засобів і пішоходів у разі проведення аварійно-рятувальних робіт чи виникнення заторів, а за необхідності – евакуювати людей і надавати першу медичну допомогу постраждалим. До їхніх обов`язків входить також пошук транспортних засобів, водії яких самовільно залишили місце ДТП, і вкрадених автомобілів, супровід осіб, які підлягають державній охороні, організованих груп дітей, які прямують на оздоровлення, і небезпечних вантажів.