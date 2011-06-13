На Київщині сільського голову затримано на хабарі

Київ. 13 червня. УНІАН. У Київській області на хабарі затримано голову однієї із сільрад регіону.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Київській області, встановлено, що затриманий вимагав від місцевої мешканки хабара у сумі 3200 доларів США за надання їй у приватну власність земельної ділянки для будівництва житлового будинку.

Хабарника правоохоронці затримали «на гарячому»: під час отримання вказаної суми в його робочому кабінеті.

Стосовно сільського голови прокуратура Київської області порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати посаду на строк до 3 років з конфіскацією майна.