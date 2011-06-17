Українського дипломата обрано суддею Міжнародного трибуналу

Київ. 17 червня. УНІАН. Суддею Міжнародного трибуналу з морського права обрано представника України - Надзвичайного і Повноважного Посла України в Румунії Маркіяна КУЛИКА.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ з посиланням на Постійного представника України при ООН Юрія СЕРГЄЄВА.

За його словами, вибори суддів Міжнародного трибуналу з морського права відбулися у рамках 21-ї наради держав-учасниць Конвенції ООН з морського права 1982 року, що триває 13 - 17 червня у штаб-квартирі ООН.

Представника України було обрано на посаду судді Трибуналу за квотою Групи східноєвропейських держав, зазначив Ю.СЕРГЄЄВ.

„Обрання представника нашої держави до Міжнародного трибуналу стало свідченням визнання світовою спільнотою впливової ролі, що відіграє Україна у питаннях морського права», - додав Постійний представник України при ООН.

Трибунал складається з 21 судді, до його компетенції належить розв’язання усіх спорів між державами-учасниками Конвенції, а також надання консультативних висновків з проблематики морського права.