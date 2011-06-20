У Донецьку затримали на хабарі начальника управління ветеринарної медицини

Донецьк. 20 червня. УНІАН. У Донецьку правоохоронці затримали на хабарі начальника управління ветеринарної медицини та лікаря цього ж управління, які вимагали хабар від приватного підприємця за надання йому дозволу на проведення робіт з переробки продуктів тваринного походження.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, у місті Донецьку за матеріалами УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області прокуратурою Куйбишевського району порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно начальника управління ветеринарної медицини та лікаря цього ж управління.

Вони вимагали та отримали 12 тисяч гривень хабара від приватного підприємця за надання йому дозволу на проведення робіт з переробки продуктів тваринного походження.