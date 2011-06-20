СБУ затримала при одержанні хабара державного виконавця

Київ. 20 червня. УНІАН. Співробітниками СБУ затримано заступника начальника відділу Державної виконавчої служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ в Київській області, зловживаючи службовим становищем, посадовець вимагав у підприємців хабарі за невжиття заходів за рішеннями судових органів (блокування рахунків). Оперативники затримали службовця «на гарячому» - під час одержання ним хабара в сумі 60 тисяч гривень.

За матеріалами Управління СБ України в Київській області, прокуратурою Київської області порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.