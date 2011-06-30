Київ. 30 червня. УНІАН. Українські правоохоронці нестимуть службу в Хорватії в рамках проекту ”Безпечний туристичний сезон”.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Як зазначають в МВС, проект ”Безпечний туристичний сезон”, під час якої до Республіки Хорватії направляються команди поліцейських з інших держав, було започатковано хорватською поліцією у 2006 році.

Відтоді кількісний склад іноземної поліції зріс до 60 осіб із 7 країн-членів ЄС: Австрійської Республіки, Угорщини, Чеської Республіки, Словаччини, Німеччини, Франції, Польщі та Баварії (ФРН).

Іноземні поліцейські несуть службу в національній уніформі без зброї, виконуючи спільне патрулювання з хорватськими колегами. Основне завдання полягає у покращенні відносин між місцевою поліцією та туристами завдяки прямому мовному контакту з громадянами своїх країн, які перебувають на відпочинку в Хорватії.

Правовою підставою для участі представників МВС України в зазначеному заході є Протокол між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Республіки Хорватія про співпрацю упродовж туристичного сезону 2011 року.

Українські правоохоронці нестимуть службу групами по двоє, в два етапи: з 1 до 31 липня та з 1 до 31 серпня цього року.

Хорватським МВС визначено, що працівники органів внутрішніх справ України повинні володіти англійською мовою на високому рівні, тому було прийнято рішення щодо залучення кадрового потенціалу працівників, які проходили службу в миротворчих операціях або працюють у підрозділах, де постійно користуються іноземною мовою.