У Болгарії потрапив в ДТП український автобус

Київ. 7 липня. УНІАН. У Болгарії на трасі Варна-Бургас потрапив в аварію український туристичний автобус. У ДТП загинула 35-річна туристка Наталя Євдушак. Вона їхала в автобусі зі своїм чоловіком та донькою. Сиділа за водієм. Під час аварії її буквально викинуло крізь вікно.

Наталя померла у відділенні реанімації місцевої лікарні від тяжкої черепно-мозкової травми. Ще п'ятеро людей поранені: двоє дорослих і троє дітей: 12-річна Юлія - донька загиблої Наталі, дев'ятирічна Єва і чотирирічна дитина, про яку немає інформації; двоє дорослих і з різними травмами госпіталізовані з місця події.

Правоохоронні органи Болгарії відзначають, що автобус, який перевозив групу, перекинувся близько 18.00 у трьох кілометрах від міста Бургаса.

Одна дитина отримала перелом руки, у іншої - різана рана. Наразі вони розміщені у лікарні Святої Анни, їх життю нічого не загрожує. інші пасажири отримали незначні поранення. Водій перебуває у нормальному стані.

За даними правоохоронців, на момент аварії в автобусі знаходилися 40 людей, більшість з яких - діти.

Причини аварії наразі невідомі. Обставини події розслідує дорожня поліція і експерти Державної автомобільної адміністрації.

Серед інших розглядають версію технічної несправності автобуса, повідомив начальник поліції Варни Дімітр Дімітров.

Версія, що водій заснув за кермом, найменш вірогідна. Загалом в автобусі їхали три шофера. За 15 хвилин до аварії вони змінилися.

"Я не заснув за кермом. Не знаю, що сталося. Керую автобусом із 1982 року, але досі нічого подібного зі мною не траплялося", - розповів болгарським ЗМІ водій автобуса Микола.

Нагадаємо, нещодавно у Болгарії сталася велика ДТП. На шосе неподалік від міста Пловдіва перекинувся і згорів пасажирський автобус. Вісім людей загинули, 18 постраждали.

ТСН