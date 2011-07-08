Обшуки у приміщеннях структур Авакова санкціоновані судом -МВС

Харків. 8 липня. УНІАН. Обшуки у приміщеннях, які належать структурам екс-губернатора Харківської області Арсена АВАКОВА, санкціоновані судом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті Головного управління МВС України у Харківській області

«Слідчим управлінням Головного управління МВС України в Харківській області, - йдеться у повідомленні, - розслідується кримінальна справа за фактами порушення земельного законодавства посадовими особами декількох комерційних структур міста Харкова. У процесі розслідування кримінальної справи працівниками Слідчого управління ГУМВС в області була отримана інформація про те, що комерційні структури, які мали відношення до порушення земельного законодавства, розташовані за адресою: м. Харків, вулиця Сумська, 88, там, де знаходиться акціонерне товариство «Інвестор» та інші структури».

«У даний час за цією адресою за санкцією Київського районного суду міста Харкова проводяться слідчі дії, обшуки, допити свідків, вилучення документів. Розслідування по справі продовжується», – повідомив начальник Слідчого управління Головного управління МВС України в Харківській області Зиновій ГАЛАВАН.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня, у Харкові бійці спецпідрозділу «Беркут» заблокували вхід у приміщення, що належать структурам голови обласної організації ВО «Батьківщина», екс-голови Харківської облдержадміністрації А.АВАКОВА.

А.АВАКОВ заявив на персональному блозі на сайті «Української правди», що в приміщенні, «де розміщений мій офіс - офіс голови харківської «Батьківщини» і громадської приймальні «Батьківщини», - проходить обшук слідчими в супроводі, як мені здається, 15-20 бійців спецпідрозділів у повній амуніції і з автоматами. Привід – постанова суду щодо якихось фірм, які нібито займаються земельними махінаціями. У приміщенні заблоковані всі поверхи. Я не можу вийти з приміщення. Робота паралізована. Редакція газети порталу «Головне», що розташована на 4-му поверсі приміщення, - паралізована, там тотально проводиться обшук».

Коментуючи ситуацію, лідер парті «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО сказала журналістам, що обшук в офісі «Батьківщини» в Харкові ведеться з метою його ліквідації.