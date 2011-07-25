У Туреччині на 23 роки засудили вбивцю журналіста
Спершу дали довічний термін…
Київ. 25 липня. УНІАН. Турецький суд 25 липня засудив до 23 років позбавлення волі Огюна Самаста, який скоїв убивство Гранта Дінка - відомого журналіста вірменського походження, повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.
О.Самасту спочатку дали довічний термін, проте зразу ж скоротили його до 21 з половиною років, оскільки на момент скоєння злочину він був неповнолітнім. Ще шістнадцять місяців йому доведеться перебувати у в`язниці за незаконне володіння зброєю.
Г.Дінка було вбито в 2007 році. Підозрюваного у вбивстві незабаром знайшли, і він майже одразу зізнався у скоєному. За словами О.Самаста, він хотів помститися журналісту за висловлення, які ”принижують турецьку націю”.
Раніше Г.Дінка, який публічно заявляв про необхідність визнання Туреччиною геноциду вірмен у 1915 році, умовно засуджували за статтею про ”образу турецької нації”.
Офіційна Анкара опирається визнанню геноциду, під час якого загинули мільйони людей. У самій Туреччині ті, хто розпочинає дискусії на цю тему, ризикують зіткнутися з кримінальним переслідуванням.
Крім того, діяльністю Г.Дінка і подібних до нього людей дуже роздратовані місцеві націоналісти та ісламісти, з боку якого на адресу активістів постійно звучать загрози. Зокрема, розправою погрожували нобелівському лауреату з літератури письменнику Орхану Памуку.