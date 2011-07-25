У Туреччині на 23 роки засудили вбивцю журналіста

Київ. 25 липня. УНІАН. Турецький суд 25 липня засудив до 23 років позбавлення волі Огюна Самаста, який скоїв убивство Гранта Дінка - відомого журналіста вірменського походження, повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.

О.Самасту спочатку дали довічний термін, проте зразу ж скоротили його до 21 з половиною років, оскільки на момент скоєння злочину він був неповнолітнім. Ще шістнадцять місяців йому доведеться перебувати у в`язниці за незаконне володіння зброєю.

Г.Дінка було вбито в 2007 році. Підозрюваного у вбивстві незабаром знайшли, і він майже одразу зізнався у скоєному. За словами О.Самаста, він хотів помститися журналісту за висловлення, які ”принижують турецьку націю”.

Раніше Г.Дінка, який публічно заявляв про необхідність визнання Туреччиною геноциду вірмен у 1915 році, умовно засуджували за статтею про ”образу турецької нації”.

Офіційна Анкара опирається визнанню геноциду, під час якого загинули мільйони людей. У самій Туреччині ті, хто розпочинає дискусії на цю тему, ризикують зіткнутися з кримінальним переслідуванням.

Крім того, діяльністю Г.Дінка і подібних до нього людей дуже роздратовані місцеві націоналісти та ісламісти, з боку якого на адресу активістів постійно звучать загрози. Зокрема, розправою погрожували нобелівському лауреату з літератури письменнику Орхану Памуку.