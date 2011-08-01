Посадовець Житомирської районної лікарні попався на хабарі

Київ. 1 серпня. УНІАН. На Житомирщині затримали «на гарячому», під час отримання хабара, заступника головного лікаря Житомирської районної лікарні.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в Житомирській області, прокуратурою Житомирського району порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно заступника головного лікаря Житомирської районної лікарні.

Він вимагав та отримав 3 тис. грн. хабара від жителя міста Житомира за сприяння йому в отриманні групи інвалідності.

Фігуранта затримано.

