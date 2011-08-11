Вихованці дитбудинку «замінували» швидку допомогу

Донецьк. 11 серпня. УНІАН. У Донецьку мешканці дитячого притулку «замінували» місцеву станцію швидкої допомоги.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, 8 серпня у Ворошиловський райвідділ міліції м. Донецька звернулися із станції швидкої допомоги, про те, що невідомий, подзвонивши по телефону 103, повідомив їм: «У вас закладено бомбу». Причому дзвінки поступали тричі протягом півгодини.

Співробітники міліції і рятувальні служби терміново евакуювали людей і обстежили приміщення. Вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Жартівників оперативники знайшли наступного ж дня. Як розповів начальник Ворошиловського РВ Іван Ласкавий, ними виявилися троє хлопчаків з міського притулку для дітей і підлітків №2. За словами підлітків, вони дзвонили пожежним і до міськгазу. Також вони по черзі подзвонили на 103.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст.259 КК України «Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху», але оскільки лжемінери – діти (12 років), то після передачі справи до суду, їм будуть визначені заходи виховного характеру.