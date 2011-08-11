У каналізаційному колекторі загинуло двоє працівників очисних споруд
11:07, 11 серпня 2011Кримінал
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Повідомлення з Кіровоградщини
Київ. 11 серпня. УНІАН. У середу о 14.20 у м. Помічна Добровеличківського району Кіровоградської області у каналізаційному колекторі загинуло двоє працівників очисних споруд та один постраждав.
Як повідомляє прес-служба МНС, постраждалого госпіталізовано до місцевої лікарні.
Причина смерті двох осіб встановлюється.
На місці події працювала оперативна група Управління МНС в Кіровоградській області.
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