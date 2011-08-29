У Криму cтихія забрала життя шести туристів

Київ. 29 серпня. УНІАН. Внаслідок шторму у Криму, котрий не вщухає уже 4 доби, загинули шестеро осіб, ще одна людина вважається зниклою безвісти.

За попередніми даними, всі жертви були туристами. Рятувальні операції зараз проводять майже по всій території півострова. Також посилено заходи безпеки у всіх прибережних зонах Криму. Рятувальники закликають відпочиваючих не купатися під час негоди.

Основною причиною загибелі людей на воді у всій автономії стало погіршення погодних умов. Шторм досягає місцями від 3 до 5 балів. В основній масі своїй люди, які лізуть в штормове море - відсотків на 90 – в нетверезому стані. Доходило до того, що рятувальники не те що закривали на замок, а зав'язували ланцюгами ворота. Тим не менш, відпочивальники перелізали через огорожу.

Нагадаємо, на кримському узбережжі в останні дні розігрався сильний шторм, хвилі збивали з ніг, заходили на пляжі і змивали все, що потрапляло їм на шляху. На узбережжі Чорного моря біля Судака розігрався сильний шторм. У селищі Новий Світ щонайменше двоє людей потонули, восьмеро зникли безвісти. Четверо зі зниклих неофіційно вважаються загиблими.

ТСН