Затверджено план заходів із протидії тероризму на 2011-2013 роки

Київ. 2 вересня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ «Про затвердження плану заходів з протидії тероризму на 2011–2013 роки».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Радник Президента – керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента Андрій ПОРТНОВ зазначив, що прийняття цього документа дозволить підвищити ефективність функціонування загальнодержавної антитерористичної системи, поліпшить стан охорони і безпеки об’єктів можливих терористичних посягань, посилить координацію та підвищить рівень готовності сил і засобів суб’єктів боротьби з тероризмом до запобігання та припинення можливих терористичних проявів.

Також ухвалення цього документа дасть змогу поглибити взаємодію зі спеціальними службами, правоохоронними органами іноземних держав і міжнародними організаціями з питань боротьби з тероризмом та покращить рівень інформаційного, науково-методичного і матеріально-технічного забезпечення діяльності суб’єктів боротьби з тероризмом та органів виконавчої влади у сфері боротьби з тероризмом, додав А.ПОРТНОВ.

В.ЯНУКОВИЧ також своїм розпорядженням затвердив персональний склад Міжвідомчої координаційної комісії Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

