Янукович хоче, щоб Закон про техогляд почав діяти швидше

Київ. 2 вересня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів терміново завершити розроблення нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень».

Про це УНІАН повідомили у пресс-службі Президента.

Глава держави доручив завершити розробку цих документів за участю представників Адміністрації Президента, Антимонопольного комітету, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, професійних об`єднань підприємців та Урядового уповноваженого з питань дерегуляції господарської діяльності.

Голові Антимонопольного комітету Василю ЦУШКУ Президент дав доручення забезпечувати належний державний контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції у сфері надання послуг зі здійснення обов`язкового технічного контролю транспортних засобів та обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Міністру внутрішніх справ Анатолію МОГИЛЬОВУ глава держави доручив забезпечувати проведення роз`яснювальної роботи серед працівників підрозділів міліції щодо застосування Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень», зокрема щодо недопущення безпідставного зупинення працівниками підрозділів міліції транспортних засобів для перевірки їх технічного стану.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 5 липня ухвалила Закон ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень”.

Законом скасовується обов`язковий технічний огляд для легкових автомобілів, що не використовуються у комерційних цілях, та суттєво спрощується порядок проходження обов`язкового технічного контролю для інших транспортних засобів.

Державну автоінспекцію МВС України усунено від проведення обов`язкового технічного контролю транспортних засобів та передано такі повноваження суб`єктам господарювання.