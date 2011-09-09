Могильов: Міліція зробила все, щоб не допустити зіткнень 24 серпня

Київ. 9 вересня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявляє, що в День Незалежності міліція в Києві «проявила гуманізм» і діяла «дуже толерантно».

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав під час Години питань до уряду у Верховній Раді України.

Він сказав: «Ми проявили гуманізм і діяли дуже толерантно стосовно до мас людей, що рухалися». За його словами, міліція зробила все для того, щоб не допустити зіткнень цього дня. Міністр повідомив, що на Софійській і Михайлівській площах відбувалися політичні акції, і тому міліцією було ухвалено рішення перекрити Володимирську вулицю, «щоб не допустити провокацій».

За його словами, «окремі буйні голови стали закликати чіткими колонами рухатися, трощити всіх і вся, що вони й почали робити».

«Тому ці протиправні дії міліція і припинила», - наголосив А.МОГИЛЬОВ і додав: «Відзначте, при цьому проявивши гуманізм і не застосовуючи активних дій для припинення правопорушень».

При цьому він відзначив, що в таких випадках в Англії, Іспанії, Німеччині та в інших країнах поліція діє жорсткіше.