Могильов пообіцяв карати всіх "мажорів"
ДАІ не робитиме винятків
Київ. 25 вересня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов запевняє, що жодний «мажор», який скоїв правопорушення, не уникне відповідальності. Про це він заявив під час «гарячої лінії» в редакції газети «Комсомольская правда в Украине» 23 вересня.
«Я хочу вас запевнити, що жодний «мажор», поки я буду міністром, не буде помилуваний… Повірте, те, що залежить від мене, – будь-який «мажор» чи «немажор», має відповідати у залі суду», - сказав А.Могильов.
Водночас він запевнив, що співробітники міліції, зокрема ДАІ, не роблять винятків ні для кого за порушення правил дорожнього руху, зокрема, і для депутатів.
«Я навіть заохочу співробітника, який оштрафує депутата», - запевнив міністр.
«На жаль, протягом багатьох років у нас склався стереотип, що краще їх не чіпати. Але ми усім співробітникам ДАІ говоримо, що «крутих» номерів немає, немає «козирних» або «мажорних» - зупинці підлягає будь-якій автомобіль з будь-якими номерами», - сказав А.Могильов.
На уточнююче запитання про те, чи повинен співробітник ДАІ зупиняти автомобіль з номером ВР, міністр відповів: «Так точно. Більше того, якщо він (інспектор ДАІ) таке зробить, я його ще і заохочу».