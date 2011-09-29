У Харкові жінка, захищаючись, зарізала чоловіка

Харків. 29 вересня. УНІАН. У Харкові під час сімейної сварки жінка, захищаючись від побиття, поранила ножем чоловіка. Від отриманих травм чоловік помер. Жінка одразу зателефонувала в міліції і повідомила про вбивство. Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Харківській області.

Медик на тілі згиблого виявили колото-різані поранення грудної клітини.

26-річна дружина загиблого зізналася, що злочин скоїла вона. І розповіла, що 33-річний чоловік дуже сильно її ревнував, неодноразово бив та знущався з неї. Особливо небезпечним він ставав після вживання алкоголю. «Тієї ночі, жінка прокинулась, щоб погодувати дитину (у родині зростають двоє дітей – 5-ти місяців та 5-ти років). Аж раптом прокинувся чоловік. У хмільному чаду ревнивець знову почав чіплятися до неї з докорами. Розігрітий алкоголем, чолов’яга знову накинувся на нещасну із кулаками. Витерпіти чергові знущання жінка вже не змогла – з відчаю та безвиході вона схопилася за ніж», – йдеться в повідомленні.

Слідчим відділом Ленінського РВ порушена кримінальна справа за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. Речові докази вилучені. Жінка затримана в порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України, утримується в ізоляторі тимчасового тримання.