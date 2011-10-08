В Одесі ліквідовано конвертаційний центр зернотрейдерів

Одеса. 8 жовтня. УНІАН. Співробітниками податкової міліції ДПА ліквідовано нелегальний «банк», який надавав послуги з незаконного формування кредиту з питань податку на додану вартість.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні ДПА в Одеській області.

Як встановлено перевіркою, клієнтами «конверту» були 12 великих зернотрейдерів», які заявили до відшкодування з держбюджету ПДВ на суму 67 млн. грн.

«До складу центру з мінімізації зобов`язань з ПДВ входили 26 суб`єктів, контроль над якими здійснювали троє осіб, - уточнили в ДПА, - одного з організаторів підпільного «бізнесу» вже затримано».

У діяльності нелегальної структури використовувався ряд фіктивних і транзитних підприємств, зареєстрованих в Одеській і Кіровоградській областях.