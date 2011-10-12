Працівника підприємства розчавило кілька тонн ламінованої плити

Івано-Франківська область. 12 жовтня. УНІАН. 10 жовтня на території ТзОВ «Кроно-Україна» за адресою смт. Брошнів-Осада, трапився нещасний випадок на виробництві.



Пакувальник ПП Рибчак, житель с. Голинь Калуського району, перебуваючи на черговій зміні нікого не попередивши виліз на складені пачки ламінованої плити (висота 4,6 м) та заснув.



Як повідомили у МНС в області, водій навантажувача не побачивши 23-річного чоловіка поклав зверху три пачки вагою близько 5 тонн. В результаті отриманих травм пакувальник помер.

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