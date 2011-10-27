Українка обікрала інтернет-друга іноземця на першому ж побаченні

Київ. 27 жовтня. УНІАН. Українка, яка протягом року спілкувалась в соцмережах із мешканцем Німеччини, обікрала його на першому ж побаченні. Інцидент стався у Рівненській області.

28-річний німець з міста Равенсбург майже рік листувався з українкою, яка мешкає в Хмельницькому. Він знайшов дівчину, яка йому дуже сподобалась, в одній з соціальних мереж. Дівчина розповіла, що, закінчивши школу, навчалась на курсах модельєрів, проте після них роботу собі не знайшла. За словами німця, дівчина видалась йому щирою, зворушливою та трохи беззахисною.

Окрім знайомої з інтернета, в Україні німець мав ще й ділових партнерів у Рівненській області, яким переганяв з Німеччини під замовлення автомобілі. Під час чергового приїзду в Україну він вирішив зустрітись з дівчиною. Щоразу під час перебування в Україні він зупинявся в одному з готельних комплексів біля Рівного. Саме туди й привіз свою пасію, забравши її на автомобілі у Хмельницькому. Після бурхливих розваг лягли відпочити. А коли німець прокинувся, дівчини поряд не виявилось. Разом з нею зникли 3,2 тис. євро та майже 6 тис. грн. Телефон дівчини не відповідав. Іноземець був змушений звернутись за допомогою у Рівненський райвідділ міліції.

Завдяки працівникам готелю правоохоронцям вдалося розшукати таксиста, який останнім спілкувався з втікачкою. Той повідомив, що дівчину відвіз на автовокзал, а дорогою вона з кимсь розмовляла по мобільному телефону, пообіцявши, що повернеться додому на таксі. Затримали її працівники ДАІ Хмельниччини. Коли 23-річну дівчину повернули у Рівне, вона спершу запевняла міліціонерів, що грошей в іноземця не брала, а потім вирішила добровільно повернути своєму німецькому другу викрадені кошти, заявивши, що насправді "це була її винагорода".

Наразі за цим фактом вирішується питання про порушення кримінальної справи за крадіжку, повідомив СЗГ УМВС України в Рівненській області.

Раніше Всесвітня конференція журналістів-розслідувачів, яка відбулася у Києві, відзначилася інцидентами з крадіжками особистих речей учасників. Про це повідомив на урочистому прийомі організатор конференції Генрік Кауфхольц.

ТСН