Брифінг начальника Департаменту кримінальної міліції МВС України Валерія Коряка щодо стану злочинності та розкриття резонансних злочинів за останні місяці

1 листопада, об 11.00, у Міністерстві внутрішніх справ України (Київ, вул. Богомольця, 10) розпочнеться брифінг за участю начальника Департаменту кримінальної міліції МВС України генерал-майора міліції Валерія Коряка щодо стану злочинності та розкриття резонансних злочинів за останні місяці. Акредитація за тел.: 254-75-18, 256-14-74, 254-70-54.

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