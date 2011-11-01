Брифінг начальника Департаменту кримінальної міліції МВС України Валерія Коряка щодо стану злочинності та розкриття резонансних злочинів за останні місяці
08:01, 01 листопада 2011Кримінал
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1 листопада, об 11.00, у Міністерстві внутрішніх справ України (Київ, вул. Богомольця, 10) розпочнеться брифінг за участю начальника Департаменту кримінальної міліції МВС України генерал-майора міліції Валерія Коряка щодо стану злочинності та розкриття резонансних злочинів за останні місяці.
Акредитація за тел.: 254-75-18, 256-14-74, 254-70-54.
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