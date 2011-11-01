Директор ТОВ привласнив 3,6 млн. грн.
11:58, 01 листопада 2011Кримінал
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Порушено справу
Дніпропетровськ. 1 листопада. УНІАН. На Дніпропетровщині працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили колишнього директора товариства з обмеженою відповідальністю в шахрайстві.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Встановлено, що екс-директор в 2009 році привласнив 3,6 млн. грн., отриманих від закритого акціонерного товариства, у якості передплати за поставку металоконструкцій (фактично не поставлялися).
Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 (шахрайство) КК України.
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