Директор ТОВ привласнив 3,6 млн. грн.

Дніпропетровськ. 1 листопада. УНІАН. На Дніпропетровщині працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили колишнього директора товариства з обмеженою відповідальністю в шахрайстві.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що екс-директор в 2009 році привласнив 3,6 млн. грн., отриманих від закритого акціонерного товариства, у якості передплати за поставку металоконструкцій (фактично не поставлялися).

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 (шахрайство) КК України.