Теща завдала зятю 32 удари ножем

Чернігів. 20 листопада. УНІАН. У Чернігівській області теща під час сварки зарізала 37-річного зятя.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Правоохоронці з’ясували, що 37-річний чоловік прийшов додому напідпитку і влаштував сварку із 36-річною співмешканкою. Мати дівчини (також була напідпитку) в цей час була на кухні і почула галас. Тоді вона, взявши кухонний ніж, вирішила заспокоїти зятя, між родичами зав’язалася бійка.

Оскільки чоловік був сильно п’яний, літня жінка повалила його на підлогу і нанесла йому 32 удари ножем в різні частини тіла. Від отриманих ножових поранень чоловік помер на місці, а теща завернула тіло померлого в килим і витягла на вулицю. Після чого жінки помили підлогу та лягли відпочивати, і тільки надвечір наступного дня вирішили зателефонувати до міліції.

Правоохоронцям підозрювана розповіла, що чоловіка вона вбивати не хотіла, а лише утихомирити. Співмешканець дочки ніде не працював, незадовго до смерті отримав судимість за крадіжку, любив випити і постійно вчиняв сварки.

Наразі жінку затримано, стосовно неї порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від семи до п’ятнадцяти років.

Слідство триває.