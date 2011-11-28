70-річний чоловік, який помер в Донецьку під час демонтажу намету, мав ішемічну хворобу серця – МНС

Київ. 28 листопада. УНІАН. 70-річний Геннадій Конопльов, який помер в Донецьку під час демонтажу намету голодуючих чорнобильців, був хворий на ішемічну хворобу серця.

Про це повідомляє прес-служба Донецької облдержадміністрації з посиланням на прес-службу МНС України.

Згідно з повідомленням, у неділю, 27 листопада, о 18.30 до будівлі Управління Пенсійного фонду в Донецькій області прибули співробітники МНС, щоб демонтувати намет, згідно з постановою виконавчої служби.

Намет був демонтований протягом 12 хвилин і відвезений до місця постійної дислокації. Співробітники міліції забезпечували правопорядок.

О 19.10 до лікарів звернулися пікетувальники з проханням надати медичну допомогу одному з учасників акції. В автомобілі швидкої допомоги, що чергував біля управління Пенсійного фонду, 70-річному чоловікові стали надавати допомогу.

В цей час пікетувальники оточили автомобіль швидкої допомоги та не давали йому виїхати з місця, де проводився пікет. Співробітникам міліції довелося організувати так званий «живий коридор», аби забезпечити транспортування людини. На жаль, в машині швидкої допомоги чоловік помер.

«70-річний мешканець Родинського Геннадій Іванович Конопльов 26 листопада звертався о 12.30 по допомогу до медиків, які чергували біля управління Пенсійного фонду, з приводу болю в грудях, про що було зроблено відповідний запис у журналі. Чоловікові поставили діагноз «ішемічна хвороба серця з ознаками стенокардії» і запропонували госпіталізацію. Від госпіталізації літня людина відмовилася», - сказано у повідомленні.