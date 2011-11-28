Губернатор Донеччини звинуватив чорнобильців у провокаціях

Донецьк. 28 листопада. УНІАН. За акцією чорнобильців у Донецьку стоять політичні сили.

Таку думку на прес-конференції висловив голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький.

За його словами, до чорнобильців неодноразово приїжджали народні депутати. Зокрема, він назвав імена Олега Ляшка і Михайла Волинця.

"Я отримав факс від того ж Ляшка, що він на чужому наметі повісив, що це його громадська приймальня. Ось такі цікаві підходи", - заявив губернатор Донеччини.

Разом з тим всі акції чорнобильців він назвав "ланками одного ланцюга провокацій".

"Ситуація загострювалася, постійно провокувалася, були дзвінки про самоспалення, кожен день планувалася якась провокація. Або стояння на колінах, або підпирання дверей пенсійного фонду, або задимлення намети. Це все невипадково", - наголосив Шишацький.

Нагадаємо, щойно у Донецьку близько сотні мітингувальників-пенсіонерів, які називають себе ошуканими вкладниками, прийшли до будівлі Донецької облдержадміністрації. Вони намагались прорватись до губернатора, сталася сутичка з правоохоронцями, в результаті чого були вибиті двері до ОДА і кілька вікон. Один охоронець постраждав, його на "швидкій" відвезли до лікарні.

ТСН