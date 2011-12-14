У МВС вшанували ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Київ. 14 грудня УНІАН. У Міністерстві внутрішніх справ України відбулося вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, до монументу, відкритого на території відомства з нагоди 25-річчя від тієї трагічної квітневої ночі 1986 року, здійснили покладання квітів члени колегії Міністерства, колишні очільники відомства, ветерани-чорнобильці, керівники структурних підрозділів МВС України. Учасники заходу вшанували пам'ять загиблих та померлих героїв-ліквідаторів хвилиною мовчання.

Після урочистого покладання квітів до монументу церемонія вшанування продовжилася врученням учасникам ліквідації аварії державних нагород та відомчих відзнак. Загалом нагород були удостоєні 25 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Нагороди чорнобильцям вручив Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.

Серед нагороджених – двоє осіб заохочені Почесними грамотами Верховної Ради України, двоє – Грамотами Верховної Ради України, а ще один ліквідатор – цінним подарунком Голови Верховної Ради України. Двом ліквідаторам були вручені Почесні грамоти Кабінету Міністрів України, а 3 їхнім побратимам – оголошено Подяку Прем’єр-міністра України. Крім того, 15 працівникам міліції та ветеранам органів внутрішніх справ були вручені відомчі відзнаки.

У своєму вітальному слові Віталій Захарченко відзначив, що у квітні 1986-го на долю українського народу випало невідоме людству випробування. Планетарна катастрофа докорінно змінила життя понад 3,5 мільйонів українців, а наслідки вибуху на ЧАЕС ще не один рік позначатимуться на житті майбутніх поколінь. У той момент в боротьбу з атомною трагедією вступили сотні тисяч людей, у тому числі – 33 тисячі працівників міліції та військовослужбовців внутрішніх військ.

За словами Голови Української Асоціації «Чорнобиль» органів і військ МВС генерала внутрішньої служби України Василя Дурдинця, держава в міру своїх можливостей намагається підтримувати ліквідаторів, членів їхніх сімей та сім’ї загиблих і померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. У той же час керівник Асоціації засудив намагання окремих осіб отримати власний зиск з людської трагедії всупереч інтересам інших ліквідаторів.

– Ми не підтримуємо дії тих ліквідаторів-чорнобильців, – підкреслив Василь Дурдинець, – які, не рахуючись із можливостями держави, вимагають виплати колосальних сум, визначених окремими судами. Є серед них і такі, які не мають морального права вимагати від держави виплати їм грошової допомоги, посилаючись на норми чинного законодавства.

Безпосередній учасник тих подій, полковник міліції у відставці Василь Ратошнюк висловив вдячність тодішнім керівникам МВС Української РСР, а також теперішньому керівництву МВС України за те, що вони дбали і дбають про захист та підтримання здоров’я, а також реабілітацію учасників ліквідації техногенної катастрофи 1986 року.