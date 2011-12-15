МВС планує замінити патрульні машини “УАЗ” на “Рено” – Ворона

Кременчук. 15 грудня. УНІАН. Міністерство внутрішніх справ планує замінити патрульні машини “УАЗ” на “Рено”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це, перебуваючи у Кременчуці Полтавської області, повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Дмитро ВОРОНА.

За його словами, нові сучасні машини “Рено” дешевші, ніж “УАЗи”, більш економічні в експлуатації.

«Зараз ми їх випробуємо, і до Євро-2012 вони почнуть працювати в містах, які приймають чемпіонат. Потім почнемо заміну в інших великих містах», - сказав Д.ВОРОНА.

При цьому він зазначив, що такий автомобіль може перевозити чотирьох працівників міліції і двох затриманих.