МВС планує замінити патрульні машини “УАЗ” на “Рено” – Ворона
13:08, 15 грудня 2011Кримінал
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Більш економічні в експлуатації
Кременчук. 15 грудня. УНІАН. Міністерство внутрішніх справ планує замінити патрульні машини “УАЗ” на “Рено”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це, перебуваючи у Кременчуці Полтавської області, повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Дмитро ВОРОНА.
За його словами, нові сучасні машини “Рено” дешевші, ніж “УАЗи”, більш економічні в експлуатації.
«Зараз ми їх випробуємо, і до Євро-2012 вони почнуть працювати в містах, які приймають чемпіонат. Потім почнемо заміну в інших великих містах», - сказав Д.ВОРОНА.
При цьому він зазначив, що такий автомобіль може перевозити чотирьох працівників міліції і двох затриманих.
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