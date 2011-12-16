Україна видворила зі своєї території "злодія у законі"

Київ. 16 грудня. УНІАН. Україна видворила зі своєї території до РФ "злодія у законі", відомого у кримінальних колах на прізвисько Ваха. Про це УКРІНФОРМу повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю /ГУБОЗ/ МВС України.

"Злодія у законі" на прізвисько Ваха видворено за межі держави як небажану особу із забороною в'їзду терміном на 5 років", - уточнили в ГУБОЗ.

За даними спецслужб, Ваха прибув до України з метою встановлення контролю над кримінальними елементами та для розподілу сфер впливу у злочинному середовищі. Його було затримано бійцями спецпідрозділу ГУБОЗ "Сокіл" біля одного з ресторанів у центрі Києва.

Ваха - десятий "злодій у законі", якого видворено з України у поточному році.