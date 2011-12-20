Озвірілий молодик зарубав вітчима і його подружку

Київ. 20 грудня. УНІАН. В одному із сіл Яготинського району Київщини міліція затримала 25-річного чоловіка, який зізнався у скоєнні подвійного вбивства.

Від рук молодика загинули вітчим та їх спільна 39-річна знайома.

До місцевих правоохоронців звернувся один із жителів села і повідомив, що вже близько п'яти днів не бачив Миколу.

Коли до будинку 55-річного чоловіка завітав дільничний, все було зачинено, проте через віконне скло на підлозі можна було розгледіти людину. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна группа.

В одній із кімнат без будь-яких ознак життя лежала оголена жінка. За словами експертів, її смерть наступила в результаті травми голови.

Як з'ясувалося, потерпіла родом із сусіднього села, кілька років тому була позбавлена батьківських прав та зловживала спиртним.

Про те, що в будинку зниклого без вісти Миколи проводяться слідчі дії повідомили пасинка, який проживав неподалік.

Правоохоронці помітили, що молодик поводить себе якось дивно і занадто показово "нічого не знає".

Відпрацьовуючи всі можливі версії зникнення чоловіка та обставини загибелі жінки, працівники міліції перевірили й родича, і не помилилися.

Під час проведення оперативних дій у хлопця виявили мобільний телефон, який належав вітчиму. Цей факт став найголовнішою зачіпкою під час розкриття злочину.

За кілька годин пасинок вже давав правдиві покази, розповідаючи, як вбивав. Спочатку дісталося названому батькові. Микола після розпитої горілки разом із сином та їх знайомою почав навчати його життю і звинувачувати в якихось крадіжках з подвір'я.

Молодик не витримав наклепів. За кілька хвилин вітчим вже втікав від розлюченого пасинка на подвір'я. Наздогнавши Миколу, той штовхнув його у погребну яму.

Схопивши сокиру, пасинок наніс чоловікові три смертельних удари по голові. Розуміючи, що вітчим не дихає, зловмисник прикидав його тіло сміттям та ганчір'ям.

Повертаючись до будинку, де знаходилась знайома, хлопець запідозрив, що жінка могла щось побачити, тож вирішив вбити і її. Знаряддям злочину стала та сама сокира, розповіли у міліції.

Відносно затриманого, який наразі знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, порушено кримінальну справу. На молодика може очікувати покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

ТСН