Міліції довіряють більше, ніж ДАІ – опитування

Київ. 18 січня. УНІАН. Серед правоохоронних органів найбільше заслуговує на довіру Служба Безпеки України (16% - цілком заслуговує на довіру, 25% - не зовсім заслуговує і 26% - зовсім не заслуговує). Близько 12% опитаних вважають, що цілком заслуговує на довіру прокуратура, майже стільки ж – близько 10% вважають, що цілком заслуговує на довіру міліція, податкова та митниця. Міліції в цілому довіряють більше, ніж ДАІ. Такі результати соцдослідження, яке у грудні провела СГ "Рейтинг".

При цьому тлизько третини опитаних не змогли визначитися зі своїм ставленням до СБУ, митниці та податкової, чверть – до прокуратури, кожний шостий – до судів і ДАІ і лише кожен десятий – до міліції.

В цілому ставлення до правоохоронних органів України швидше негативне, ніж позитивне.

На думку опитаних, найменше заслуговують на довіру в Україні суди (лише 8% - цілком заслуговує на довіру, 34% - не зовсім заслуговує і 43% - зовсім не заслуговує).

Порівняно з результатами аналогічного опитування, проведеного восени 2011 року Левада-Центр, в Росії рівень довіри до правоохоронних органів вищий, ніж в Україні. При цьому, в Росії, як і в Україні, більш позитивно ставляться до органів державної безпеки, а найгірше – до судів.

На місцевому рівні рівень довіри до правоохоронців значно виший, ніж на центральному. Якщо місцевій міліції повністю не довіряють 29% опитаних, то загалом міліції – 41%. Так само опитані оцінюють рівень безпеки у власному населеному пунктізначно краще, ніж рівень безпеки життя в країні загалом.

Найбільш позитивне ставлення до місцевої міліції на Заході, в Центрі та на Півдні України, краще серед жінок, мешканців сіл та людей з середнім рівнем освіти.

Двом третинам опитаних не доводилося у поточному році спостерігати дії співробітників міліції, при яких порушувалися права людини. Решта з такими фактами мали справу, зокрема, у 17% випадках це виражалося у брутальності та безтактності, 13% - у використанні службового становища працівниками міліції в особистих цілях, 12% - у вимаганні, хабарництві, 7% - проявах жорстокості, 7% - у спробах спотворити факти, фальсифікувати справу, 4% - у відмові прийняти заяву.

Найбільше з фактами порушень прав людини працівниками міліції доводилося мати справу мешканцям Півдня та Сходу України. Частіше свідками таких дій ставали молодь, чоловіки, люди з відносно вищим рівнем освіти.

Лише 12% опитаних зверталися до правоохоронних органів протягом року, з них лише половина вирішили питання, з яким зверталися.

10% опитаних зверталися протягом року до органів ДАІ. Тут результативність вища – майже 70%вирішили питання, з яким зверталися.

Важливо, що люди, які зверталися до міліції і отримали позитивний результат значно краще ставляться до цього правоохоронного органу.

Так, лише 18% опитаних, які зверталися і повністю вирішили питання, продовжують не довіряти міліції. Серед тих, які вирішили питання частково – лише 36% не довіряють міліції. Водночас з тих,які звернулися і не отримали результату, повністю не довіряють міліції дві третини.

Довідка.

Аудиторія дослідження: населення України віком від 18 років і старші. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face). Помилка репрезентативності дослідження (з ймовірністю 0,95): для значень близьких до 50% похибка становить не більше 3,1%, для значень близьких до 30% - не більше як 2,8%, для значень близьких до 10% - не більше як 1,9%, для значень близьких до 5% - не більше як 1,4%. Терміни проведення дослідження: 16-24 грудня 2011 р. Розподіл областей: Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька. Центр: Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Черкаська, м. Київ, Київська, Житомирська, Сумська, Чернігівська. Південь: АР Крим, Одеська, Херсонська, Запорізька, Миколаївська, м. Севастополь. Схід: Дніпропетровська, Харківська, Донецька, Луганська.

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