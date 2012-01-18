Буковинська міліція отримала 24 нові службові автомобілі

Київ. 18 січня. УНІАН. Правоохоронці Буковини отримали ключі від 24 нових службових автомобілів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, сьогодні Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко відвідав Чернівецьку область.

Міністр внутрішніх справ разом із головним міліціонером області, генерал-майором Миколою Харабарою, на Соборній площі обласного центру в урочистій обстановці вручили ключі від 24 нових службових автомобілів, які будуть передані органам та підрозділам буковинської міліції.

Керівник МВС зазначив, що передача на баланс області автотранспорту має сприяти покращенню оперативного реагування на правопорушення та укріпленню правопорядку на території області.

Згодом Віталій Захарченко провів робочу нараду із керівниками галузевих служб та райвідділів УМВС. Під час наради очільник відомства розповів про зміни, що найближчим часом чекають міліцію, та про пріоритетні напрямки роботи правоохоронців. Зокрема, йшлося про необхідність законодавчих змін щодо відшкодування збитків, завданих громадянам злочинними посяганнями.

Окрім того, Віталій Захарченко високо оцінив роботу буковинської міліції та відзначив належний стан охорони громадського порядку, завдяки якому рівень довіри до міліції на Буковині залишається досить високим.

Також Міністр заохотив найкращих працівників міліції відомчими відзнаками.