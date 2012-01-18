"Регіоналу" спалили машину на Львівщині

Львів. 18 січня. УНІАН. Сьогодні близько 4.00 ранку у селі Ясниська Яворівського району на Львівщині повністю згоріло авто депутата-"регіонала" районної ради Мар'яна Ковпака. Воно стояло на подвір'ї власника. Машина "Ніссан Прем'єра" 1998 року випуску.

Причина самозагоряння через замикання мала, кажуть у селі. Адже надворі був мороз.

"У навмисному підпалі підозрюють депутата сільської ради Дмитра Дахновича, - розповідає сільський голова Мирослав Замлинний. - Разом із своїм батьком Ярославом вони успадкували колишнє майно колгоспу. Ковпак виступав за те, щоб людям сплатили належну плату і був справедливий розподіл. Дахновичі збудували на шкільному подвір'ї магазини, проте не отримали дозволу на введення їх в експлуатацію. Продавали там алкоголь. Ковпак теж проти цього виступав".

Такі плітки ходять селом через те, що трохи раніше Дмитро Дахнович у сварці побив односельчанина, той лежав у лікарні.

"Ми хотіли позбавити його депутатства. Проте потерпілому заплатили і він після того, як вийшов із лікарні, забрав заяву", - зазначив голова.

Газета.ua