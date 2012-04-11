На Рівненщині з нафтопроводу викрали 44 тис тонн дизпального

Рівне. 11 квітня. УНІАН. На Рівненщині невідомі особи викрали з нафтопродуктопроводу дочірнього підприємства «Прикарпатзахідтранс» 44 тис тонн дизельного пального на суму майже 0,5 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, слідче управління УМВС України в області порушило кримінальну справу за фактом крадіжки нафтопродуктів в особливо великих розмірах (ознаки злочину, передбаченого ч.5 ст.185 Кримінального кодексу України).

Дослідчою перевіркою встановлено, що крадіжку нафтопродуктів здійснено невідомими особами за допомогою саморобних технічних пристроїв в період з 1 по 7 квітня 2012 року із нафтопродуктопроводу, що поблизу села Гайки Ситенські Радивилівського району.

На території одного із селянсько-фермерських господарств в селі Ситно цього ж району вилучено ємкості, в яких зловмисники зберігали викрадене паливо.

На даний час проводиться комплекс заходів щодо встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.