У Криму молодик чайником вбив свою подругу

Крим. 19 квітня. УНІАН. Менше доби знадобилося працівникам керченської міліції для встановлення особи і місцезнаходження підозрюваного у вчиненні навмисного вбивства місцевої жительки, тіло якої було виявлено 8 квітня в одному з будинків, розташованому на дачній ділянці.

Тіло потерпілої знайшли сусіди, яких насторожила повна тиша в будинку, де горіло світло. Вони й викликали правоохоронців. На тілі загиблої були виявлені численні удари і переломи. За висновком експерта, смерть керчанки настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми.

Оперативники встановили, що жінка жила разом з господарем оселі, проте останнього вдома не було - чоловіка знайшли на одній із ферм, де він працював і проживав останнім часом. Встановивши його непричетність до події, міліціонери з'ясували, що потерпіла випивала спільно з молодим чоловіком. Ним виявився 23-річний, ніде не працюючий місцевий житель, що зловживає спиртними напоями. Через кілька годин він був затриманий.

Затриманий розповів, що в ході розпивання спиртного між ним і подругою по чарці виник конфлікт на ґрунті некоректних висловлювань останньої на адресу його покійної матері. Від злості чоловік завдав жінці декілька ударів чайником по голові, а коли вона впала на підлогу, продовжив бити її ногами по обличчю і тілу.

Наразі зловмисник арештований, йому пред'явлені звинувачення за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Ведеться слідство.

Експрес