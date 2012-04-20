У Львові студент „замінував” нічний клуб

Львів. 20 квітня. УНІАН. Сьогодні, о 3.05, на номер телефону 102 від невідомої особи надійшло повідомлення про те, що один із нічних розважальних клубів міста Львова заміновано.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, через п’ять хвилин після першого дзвінка у міліцію знову зателефонували з іншого мобільного номера: вже знайомий чоловічий голос повідомив правоохоронців, що приватна охорона того ж розважального закладу не впускає відвідувачів.

За лічені хвилини на місце події прибули представники слідчо-оперативної групи міліції, рятівники, медики. З нічного клубу було евакуйовано близько 400 людей.

За словами начальника Львівського міського управління міліції Сергія Зюбаненка, вибухово-технічні експерти і слідчі провели усі заходи з виявлення вибухових пристроїв. Однак, як виявилося, повідомлення про замінування було неправдивим.

У результаті оперативно-розшукових заходів безпосередньо біля входу у розважальний клуб було затримано самого псевдо-мінера. Ним виявився студент-слухач одного з вишів міста Львова, 1991 року народження.

Зі слів затриманого, тієї ночі він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Хотів піти розважитись у нічний клуб, однак не зміг цього зробити, оскільки його не впустили охоронці закладу. Через цей інцидент молодик вирішив помститися, а тому зателефонував у міліцію та повідомив про замінування цього клубу.

«На сьогодні вирішується питання про порушення кримінальної справи. За даним фактом зараз ведеться перевірка», - сказав Сергій Зюбаненко.

За останні кілька років даний розважальний заклад псевдо мінувався чотири рази.