КПК України направлено на підпис Президентові України

Київ. 8 травня. УНІАН Кримінальний процесуальний кодекс України сьогодні направлено на підпис Президентові України.

Про це повідомили УНІАН в Інформаційному управлінні Апарату Верховної Ради України.

Як відомо, 13 квітня 2012 року Верховна Рада України прийняла Кримінальний процесуальний кодекс України та Закон України ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України”.

В повідомленні зазначається, що відповідно до Регламенту та доручення Верховної Ради України тексти Кримінального процесуального кодексу України та Закону ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України”, опрацьовані Комітетом Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності за участю відповідних підрозділів Апарату Верховної Ради України, підписані головою Верховної Ради України і 8 травня направлені на підпис Президентові України.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила новий Кримінальний процесуальний кодекс України в ніч на 13 квітня 2012 р.

Парламент розглядав у другому читанні КПК чотири дні, починаючи з 10 квітня. Однак якщо 10 та 11 квітня засідання ВР оголошувалися закритими, то пленарне засідання, яке розпочалося о 10.00 12 квітня, завершилося лише 13 квітня близько 4.10 ранку.

Всього до кодексу було внесено понад 3700 поправок.

Опозиція заявила, що КПК прийнято з порушеннями.

Громадськість закликала Президента не підписувати КПК через порушення процедури його ухвалення.