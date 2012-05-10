У Дніпрі провели ексгумацію авторитета на прізвисько Матрос

Дніпропетровськ. 10 травня. УНІАН. За постановою слідчого Генеральної прокуратури України на одному з кладовищ Дніпропетровська сьогодні було проведено ексгумацію тіла кримінального авторитета Олександра Мільченка на прізвисько Матрос.

«Ексгумацію було проведено за постановою слідчого Генеральної прокуратури України, з чітким дотриманням вимог Кримінально-процесуального кодексу України. Всі процесуальні питання, пов`язані з ексгумацією трупа узгоджені з керівництвом Генеральної прокуратури України», - повідомили УНІАН у прокуратурі з посиланням на прокурора Дніпропетровської області Наталію Марчук.

За даними прокуратури, ексгумація проводилася в рамках кримінальної справи, яка перебуває в розслідуванні Генпрокуратури.

У ході ексгумації громадський порядок забезпечували 10 співробітників міліції.

Дружина О.Мільченка повідомила журналістам, що її не попередили про ексгумацію тіла чоловіка.

Угрупування Матроса діяло в Дніпропетровську близько 10 років.