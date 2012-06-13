В одному з банків Києва вибухнули "гроші"

Київ. 13 червня. УНІАН. 13 червня у відділенні комерційного банку на вулиці Мишуги (Харківський район Києва) вибухнув балон з фарбою. Про це повідомило джерело в правоохоронних органах, пише "Комментарии".

За словами джерела, практично в кожному банку для зловмисників підготовлений муляж грошей. Цей муляж зазвичай лежить в безпосередній близькості з тривожною кнопкою, і якщо злочинець забирає муляж, спрацьовує сигналізація. В муляжі банку на вулиці Мішуги був прикріплений балон з фарбою. Бухгалтер закладу забула попередити про це нового співробітника, і в результаті необережного поводження, балон вибухнув і пофарбував приміщення. На місці інциденту працюють співробітники МНС та УМВС.

ТСН