У Києві даішники прикували агресивного водія до зупинки

Київ. 13 червня. УНІАН. В ніч на 13 червня, на Нивках у Києві, сталася ДТП за участі трьох авто. Водій авто-винуватця поводився настільки агресивно, що міліції довелося прикувати його наручниками до зупинки.

Як стало відомо, автомобіль Daewoo Nexia їхав в сторону Берковецького кладовища, навантажений речами і квітами. Попереду нього йшов мікроавтобус Mercedes, який раптом звернув вправо, пише "Сегодня". Водій Daewoo змушений був ухилятися від зіткнення. Винуватцем маневру стала Skoda Fabia, яка виїхала на зустрічну смугу. І якщо водієві мікроавтобуса вдалося уникнути зіткнення, то водієві Daewoo не пощастило.

Після удару Skoda Fabia промчала кілька десятків метрів, перекинувся набік і почала горіти. Водії, котрі проїжджали повз, змогли згасити пожежу.

А перехожі витягли водія з авто. Він почав поводитись агресивно: грубо нецензурно лаявся і погрожував своїм рятівникам. Міліції довелося його заспокоїти за допомогою наручників, прикувавши до зупинки. Всі учасники ДТП не постраждали, включаючи і агресивного водія, а дружина водія Daewoo була госпіталізована з травмами. На даний момент розпочато розслідування ДТП. Водій Skoda доставлений на експертизу.

ТСН