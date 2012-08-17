У Феодосії пенсіонер вкрав із службового автобуса 460 тис грн

Київ. 17 серпня. УНІАН. У Феодосії затримано пенсіонера, який вкрав із службового автобуса одного з ТОВ майже 0,5 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначається в повідомленні, правоохоронці затримали 60-річного пенсіонера в результаті проведення оперативно-розшукових заходів.

«Попередньо встановлено, що він увечері 8 серпня в зазначеному місті на території одного з санаторіїв із службового автобуса одного з ТОВ викрав 460 тис. грн», - поінформували в УЗГ.

Частину викраденого вилучено.