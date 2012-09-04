Чопський митник збив насмерть велосипедиста

2 вересня Ужгородський міжрайонний прокурор порушив кримінальну справу за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участі працівника чопської митниці внаслідок якої загинув велосипедист (ч.2 ст. 286 КК України).

Як повідомив Ужгородський міжрайонний прокурор Іван Цар, у суботу, 1 вересня, близько дев’ятої вечора до правоохоронців надійшло повідомлення від мешканця Ужгорода про те, що за мостом через річку Латориця на автодорозі "Чоп-Київ" неподалік АЗС «Вест», водій автомобілю "Мітцубісі Спейс Стар", який рухався в напрямку Ужгорода, скоїв наїзд на велосипедиста.

Відтак з'ясувалося, що за кермом "Мітцубісі Спейс Стар" перебував 40-річний працівник чопської митниці. Водій, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на 43-річного велосипедиста. Внаслідок отриманих травм, велосипедист загинув на місці ДТП.

Чи підтвердиться інформація прес-служби Чопської митниці, яка поспіхом заявила про те, що митник дотримувався усіх правил дорожнього руху, з’ясує слідство.

Проте, Кримінальним кодексом України за вчинення злочину передбаченого ч.2 ст..286. - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, якщо це спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження,- караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Про це Закарпаття онлайн повідомили в прес-службі прокуратури Закарпатської області.