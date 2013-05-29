Намет журналістів прибрали з-під стін МВС

Адвокат побитої 18 травня журналістки “5 Каналу” Ольги Сніцарчук Вікторія Кіріна вважає, що наразі Міністерство внутрішніх справ не затягує розслідування справи.



Представники руху знімають намет під МВС / Фото: Олександр Аронець, УП

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам біля приміщення МВС, де рухом “Стоп Цензурі” встановлено тимчасовий інформаційний центр, який нагадує правоохоронцям про їх обов’язок якомога швидше розслідувати обставини нападу на журналістів.

“На сьогодні досудове розслідування проводиться саме по перешкоджанню журналістській діяльності. Ми вживаємо всіх можливих заходів, щоб залучити максимальну кількість свідків. На сьогодні у нас немає підстав стверджувати, що досудове розслідування за фактом перешкоджання журналістській діяльності затягується, але ми будемо наполягати, щоб всі матеріали були передані до суду в розумні строки», - сказала Кіріна. Вона зауважила, що сторона захисту також оскаржуватиме рішення суду щодо зміни запобіжного заходу підозрюваному у побитті журналістів Вадиму Тітушку, якого було звільнено з-під арешту під заставу. Також Кіріна підкреслила, що захист буде контролювати, щоб не було затягування у розслідуванні справи.

У свою чергу активістка руху “Стоп цензурі!” Наталя Соколенко зазначила, що сьогодні представники зазначено руху знімають намет під МВС. “Ми вважаємо, що 10 днів було достатньо, щоб міністр внутрішніх справ зробив рішучі дії за розкриття злочину і затримання всіх винних. Але ми думаємо, що рішення по цій справі приймаються не тут (в МВС) тому ми знімаємо намет і переносимо його в інше місце, в яке саме - подумаємо”, - сказала Соколенко. При цьому від імені активістів руху вона запевнила, що якщо вимоги журналістів не будуть виконані, “ми гарантуємо, що будемо продовжувати акцію протесту з наметами, з іншими предметами”.