Менеджер агентства ошукував моряків, які хотіли піти в рейс

В Одесі менеджер агентства з працевлаштування привласнив 300 тис. грн, ошукавши 40 моряків, які хотіли піти в рейс.



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Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, співробітники карного розшуку Портофранківського відділу міліції Одеси викрили працівника морського агентства з працевлаштування моряків. «67-річний одесит, працюючи менеджером крюїнгової компанії, почав свою протиправну діяльність в 2009 році, коли вперше взяв гроші у моряків за відправлення в рейс», - повідомили у відділі. З 2009 по 2012 роки під виглядом організації працевлаштування на судна чоловік шахрайським шляхом, таємно від керівників фірми, оволодів грошима 40 моряків, одержуючи з кожного від 500 до 1 тис. дол. Менеджер гарантував клієнтам працевлаштування впродовж місяця. Знаходячи потрібні слова і користуючись ім`ям компанії, але, не підписуючи жодного документа з моряками, привласнював одержані гроші, не збираючись виконувати взяті на себе зобов`язання.

Під час слідства встановлено, що менеджер ошукав 40 громадян, у яких він виманив гроші в сумі більш як 300 тисяч гривень.

«Як з`ясувалося, керівництво фірми не знало про способи заробітку свого підлеглого. Директора агентства шокувала інформація про суми і чисельність людей, які пройшли через руки менеджера і згодом звернулися до правоохоронних органів», - повідомили у відділі.

Після того як міліція почала роботу за заявами ошуканих громадян, менеджер спробував втекти від відповідальності, змінивши номер мобільного телефону і оформивши лікарняний. Незабаром його місцезнаходження було встановлене, і він добровільно з`явився в міліцію, де зізнався у скоєнні злочину. Як виявилось, грошей у нього вже немає, також немає будь-якого майна, яке могло б покрити шкоду, завдану потерпілим.

Цього тижня стосовно 67-річного одесита почато кримінальне провадження за ч.ч. 1 і 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п`яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.