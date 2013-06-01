На Дніпропетровщині в стіні житлового будинку виявили міну

11:50, 01 червня 2013
Кримінал
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Мешканців відселили

31 травня о 18.50 у Першотравенську Дніпропетровської області на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку під час ремонту квартири у бетонній стіні було виявлено мінометну міну.

47 мешканців будинку тимчасово відселено до будинку культури “Шахтар”, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Піротехніками ДСНС мінометну міну вилучено та знешкоджено.

На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

 

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