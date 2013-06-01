На Дніпропетровщині в стіні житлового будинку виявили міну

Мешканців відселили

31 травня о 18.50 у Першотравенську Дніпропетровської області на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку під час ремонту квартири у бетонній стіні було виявлено мінометну міну. 47 мешканців будинку тимчасово відселено до будинку культури “Шахтар”, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Піротехніками ДСНС мінометну міну вилучено та знешкоджено. На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

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