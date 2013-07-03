Чоловік «замінував» вокзал у Києві через безсоння

Центральний залізничний вокзал Києва 2 липня «замінував» 31-річний уродженець Херсонської області.

Як повідомили УНІАН в УЗГ МВС України, впродовж кількох годин після повідомлення про замінування оперативники встановили адресу, з якої воно було здійснено. Там зловмисника і затримали працівники міліції.

Вони встановили, що кілька років тому чоловіка вже було засуджено за хуліганство, однак тоді він відбувся умовним терміном покарання.

Близько місяця тому херсонець приїхав до столиці й оселився у квартирі киянина, з яким випадково познайомився. Він також пояснив, що розважитися повідомленням про закладення вибухівки на вокзалі вирішив через безсоння.

Вирішується питання щодо обрання стосовно затриманого запобіжного заходу. За скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об`єктів власності) Кримінального кодексу України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.