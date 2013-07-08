Українських міліціонерів відрядили забезпечувати порядок до Хорватії

Українські міліціонери в рамках двостороннього правоохоронного проекту «Безпечний туристичний сезон» допомагають хорватським колегам забезпечувати порядок в туристичних зонах Республіки Хорватія.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, такому відрядженню передувало підписання Протоколу між Міністерством внутрішніх справ України та МВС Республіки Хорватії. За цим документом чотирьох правоохоронців на період з 1 липня по 31 серпня направлено до міста Новалія.

Місто Новалія розташоване в північній частині острова, на західному узбережжі та зв'язане з материком автомобільною дорогою, що проходить через весь острів. Основне завдання українських правоохоронців - забезпечення охорони громадського порядку, а також допомога при виявленні правопорушень.

Чергування українські правоохоронці несуть у дві зміни разом із місцевими поліцейськими. Патрулювання здійснюється як у пішому порядку так і у складі автопатруля.

Поліцейська станція в Новальї налічує не більше 15 поліцейських, тому на курортний період їм надається допомога працівниками поліції з інших регіонів. Так як у вказане місто за курортний період приїжджає в середньому майже 100 тисяч відпочиваючих. Зокрема, з 1 липня разом з представниками МВС України службу несуть працівники дорожньої поліції та працівники загону спеціального призначення з інших регіонів Хорватії. А в середині липня планується також приїзд представників поліції республіки Словенія.

„За словами українських правоохоронців, місцеве населення та відпочиваючі туристи доброзичливо налаштовані. За час несення служби крім патрулювання, було здійснено виїзди на дві дорожньо-транспортні пригоди, без будь-яких тілесних ушкоджень, у яких наші правоохоронці надавали допомогу в охороні місця пригоди, а також у її фіксуванні і оформленні”, - інформує УЗГ.