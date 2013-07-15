На Дніпропетровщині знайдено інкасаторське авто з двома загиблими

16:41, 15 липня 2013
Кримінал
0 0

Зникло близько 500 тис. грн.

На Дніпропетровщині знайдено інкасаторський автомобіль з двома загиблими.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Дніпропетровській області Олексій Щербатов.

Зокрема, за його словами, сьогодні близько 13-ї год. до міліції надійшло повідомлення про те, що на трасі Кіровоград-Запоріжжя в Апостолівському району Дніпропетровщини виявлено покинутий інкасаторський автомобіль, в якому знайдено мертвими інкасатора та водія.

За даними Щербатова, з місця трагедії зник другий озброєний інкасатор.

Також з інкасаторського автомобіля зникло майже 500 тис. грн.

Наразі вживаються заходи для розшуку зниклого інкасатора.

На місце події виїхало керівництво правоохоронних органів області.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter