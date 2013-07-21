За напад на Садового львів’янину загрожує 5 років в’язниці

Міліція за подвійний напад на міського голову Львова Андрія Садового затримала 32-річного місцевого мешканця, якому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, із відповідною заявою про напад в міліцію звернувся сам Андрій Садовий.

У заяві мер повідомив, що 20 липня близько 18:00 на площі Ринок невідомий завдав йому тілесні ушкодження. «Чоловік віком 35-40 років спортивної статури підбіг до мера та завдав йому удар в обличчя», – зазначено в повідомленні.

Як повідомляють правоохоронці, цього ж дня на площі Ринок близько 22:30 чоловік вдруге підбіг до мера Львова та завдав йому удар у спину. Цього разу працівники карного розшуку Львівського міського управління міліції затримали нападника. Ним виявився 32-річний львів’янин.

Спершу кримінальне провадження було порушене за ознаками злочину передбаченого ст. 296 ч. 1 КК України (хуліганство).

Однак згодом, як повідомляють в міліції, було здійснено перекваліфікацію на ст. 350 ч. 2 КК України (умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі або громадянинові, який виконує громадський обов'язок, у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, а також вчинення таких дій щодо їх близьких). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Усі обставини події з’ясовуються.